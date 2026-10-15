Brilla Endrick in Champions, ma per il Milan non è una bella notizia. Mourinho gela tutti

José Mourinho, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Prime Video al termine della gara di Champions League vinta per 4-3 in rimonta contro la Roma. Spazio anche a Endrick che è entrato nella ripresa trovando anche la rete:

"Di Endrick ho parlato. Quando mi hanno chiesto se la Roma potesse prenderlo in prestito, ho risposto che era impossibile. Impossibile perché conosco il suo talento e so quello che può dare".

Sembra quindi sempre più difficile che il Milan possa pensare al talento brasiliano per gennaio, visto che queste parole si vanno ad associare all'intervista di qualche giorno fa dell'agenzia di Endrick che parlava di una conferma ai blancos. Un peccato perché il brasiliano ha talento da vendere e ha spaccato in due una partita complessa come quella contro la Roma.

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I dati Sofascore e il futuro di Endrick sul calciomercato

Gol: 1.

1. Gol previsti (xG): 0.12.

0.12. Tiri totali: 2.

2. Tiri in porta: 2.

2. Tocchi: 16.

16. Dribbling (riusciti): 3 (2).

3 (2). Palloni recuperati: 3.

3. Portate di palla (Carries): 4.

4. Portate di palla progressive: 3.

Ecco i suoi dati da Sofascore:

Pochi minuti in campo, ma comunque decisivo per la rimonta dei blancos e un gol che potrebbe quasi del tutto togliere dal mercato Endrick. Come detto un peccato per il Milan visto che il brasiliano sarebbe stato il colpo ideale per l'attacco di Ruben Amorim, visto che avrebbe potuto giocare come esterno di destra (o trequartista) o prima punta ruotandosi con Ramos e Camarda.

Il Milan, probabilmente, dovrà cercare altre soluzioni a gennaio se vorrà cambiare qualcosa dalla trequarti in su. Endrick sarebbe stato il profilo ideale per il calcio dell'allenatore portoghese visto che è un attaccante fortissimo nel breve, ottimo nel dribbling e bravissimo a trovare la porta con il suo sinistro. Tutte qualità apprezzatissime da Amorim.

Questa prestazione in Champions League sembra però buttare una sentenza: difficilmente il Real Madrid si libererà di Endrick nel prossimo futuro.