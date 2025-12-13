Il Milan potrebbe muoversi durante il calciomercato di gennaio? Molto potrebbe dipendere anche dalle cessioni, in particolare in attacco con la situazione di Gimenez che resta ancora in bilico. "Ad oggi il Milan non vede come una priorità il rinforzarsi in difesa, nel senso che può essere un'idea, può essere una situazione da sviluppare poi nelle prossime settimane, ma ad oggi non è una vera e propria priorità, mi dicono".
Moretto sul calciomercato del Milan: “Ecco la priorità. Allegri vuole …”
Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' anche del calciomercato del Milan. Ecco quale potrebbe essere la priorità di Allegri e del club
Queste le parole del giornalista Matteo Moretto che nel video su 'YouTube' di Fabrizio Romano ha parlato anche delle possibili mosse in attacco del Milan: "Il Milan ha una serie di nomi per l'attacco, vuole decidere con calma che tipo di profilo andare a puntare, ma il Milan sta cercando gol. Allegri vuole più gol per il suo attacco, quindi il Milan ha come priorità sicuramente quella di andare a cercare un attaccante".
Manca sempre meno al calciomercato di gennaio. Vedremo se e quale attaccante il Milan deciderà di prendere.
