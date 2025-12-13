Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' anche del calciomercato del Milan. Ecco quale potrebbe essere la priorità di Allegri e del club

Il Milan potrebbe muoversi durante il calciomercato di gennaio ? Molto potrebbe dipendere anche dalle cessioni, in particolare in attacco con la situazione di Gimenez che resta ancora in bilico . "Ad oggi il Milan non vede come una priorità il rinforzarsi in difesa , nel senso che può essere un'idea, può essere una situazione da sviluppare poi nelle prossime settimane, ma ad oggi non è una vera e propria priorità, mi dicono".

Queste le parole del giornalista Matteo Moretto che nel video su 'YouTube' di Fabrizio Romano ha parlato anche delle possibili mosse in attacco del Milan: "Il Milan ha una serie di nomi per l'attacco, vuole decidere con calma che tipo di profilo andare a puntare, ma il Milan sta cercando gol. Allegri vuole più gol per il suo attacco, quindi il Milan ha come priorità sicuramente quella di andare a cercare un attaccante".