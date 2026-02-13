Calciomercato Milan, Moretto: 'Contatto in estate tra Ibrahimovic e Munoz'

Questa sera il Milan giocherà contro il Pisa , ma si parla ancora di calciomercato. Lo fa il giornalista Matteo Moretto in un suo pezzo per il sito di 'Marca'. Secondo quanto scritto in estate Zlatan Ibrahimovic avrebbe parlato con Victor Munoz . Un contatto diretto per il Milan. Il giocatore sta facendo davvero molto bene in questa stagione con l'Osasuna. Non solo i rossoneri, sul giocatore forte anche il Sunderland.

Secondo Matteo Moretto il club inglese avrebbe offerto quasi 25 milioni di euro all'Osasuna. Il club spagnolo farebbe comunque fede alla clausola rescissoria presente nel contratto di Munoz che secondo Moretto è di 40 milioni di euro. Vedremo se dopo il contatto estivo diretto tra il giocatore e Ibrahimovic il Milan ci penserà anche nella prossima sessione di calciomercato. Victor Munoz è un'ala offensiva classe 2003 davvero molto interessante. In questa stagione nella Liga spagnola al momento ha segnato 4 gol e servito un assist in 23 presenze.