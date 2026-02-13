PIANETAMILAN i nostri video Probabili formazioni, Pisa-Milan: Allegri di nuovo con Nkunku in attacco

FORMAZIONI

Probabili formazioni, Pisa-Milan: Allegri di nuovo con Nkunku in attacco

desc img
Emiliano Guadagnoli
13 febbraio

Probabili formazioni, Pisa-Milan: Allegri non dovrebbe cambiare molto rispetto a quanto visto contro il Bologna

Probabili formazioni, Pisa-Milan: per Massimiliano Allegri pochissimi cambi in vista contro i nerazzurri. La squadra dovrebbe essere la stessa di Bologna con un solo cambio. Ecco le ultime novità dal video di Gazzetta.it.