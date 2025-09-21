Christian Pulisic è stato protagonista assoluto di . Con una doppietta personale ha trascinato la squadra a una grande vittoria al ritorno da titolare in Serie A . Nelle ultime due partite, infatti, era subentrato nel corso del secondo tempo, dando comunque segnali importanti. L'attaccante statunitense si sta confermando come uno dei leader tecnici del gruppo. In quanto leader riconosciuto, la società vorrebbe rinnovargli quanto prima il contratto, che scade a giugno del 2027. A proposito del rinnovo di contratto, Matteo Moretto - esperto di calciomercato - ha dato aggiornamenti rispetto alla situazione di Pulisic all'interno di un video sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano. Di seguito, si riportano le sue parole.

Gli aggiornamenti sul rinnovo di Pulisic

Le parole di Moretto: "Christian Pulisic è ormai una certezza in casa Milan. In campo non si è mai risparmiato e non ha mai deluso le attese. Anche quest'anno è partito forte: 4 partite e 3 gol in campionato con una grandissima prestazione a Udine. Io voglio raccontarvi la situazione legata al suo contratto perché a inizio 2025 il Milan è arrivato davvero molto vicino al rinnovo di Pulisic con le parti che avevano raggiunto un accordo verbale e con i contratti da firmare pronti. Poi alle firme c'è stata una frenata: il calciatore attraverso l'entourage ha chiesto del tempo perché voleva valutare quale potesse essere il progetto rossonero, a partire dall'allenatore e dalle scelte sul mercato. Pulisic ha chiesto garanzie che poi sono arrivate".