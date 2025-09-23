Pianeta Milan
Moretto: “Maignan? Al Milan c’è chi crede che a gennaio si accordi con …”

Continua ad essere avvolto nell'incertezza più totale il futuro del portiere Mike Maignan al Milan: le parole di Moretto
Alessia Scataglini

Continua ad essere avvolto nell'incertezza più totale il futuro del portiere Mike Maignan al Milan. Come sappiamo, il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e, ad oggi, non c'è ancora nessun rinnovo di contratto. Come riferito dal noto esperto di mercato, Matteo Moretto, non sembrerebbero esserci stati alcuni contatti tra la società e il giocatore per un eventuale prolungamento di contratto. La situazione, infatti, sembrerebbe essere statica e si vocifera che, già a gennaio, il portiere potrebbe accordarsi con altri club per un trasferimento a parametro zero. Ecco, di seguito, le sue parole:

Moretto e le parole sul futuro di Maignan al Milan

"Ad oggi non ci sono reali contatti tra il Milan e Maignan per un rinnovo. La situazione è totalmente ferma e all'interno del Milan c'è chi crede che alla fine Maignan a partire da gennaio deciderà di firmare, o comunque accordarsi, per altri club a parametro zero. Come sapete sul calciatore c'era il  Chelsea, vedremo se il Chelsea potrà tornare su di lui, vedremo se poi si potranno creare anche altre opportunità di mercato."

