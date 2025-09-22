Pianeta Milan
Romano: “Gimenez non pensa al mercato, si prende la sue responsabilità”. Ecco cosa vuole

Romano: 'Gimenez non pensa al mercato, si prende la sue responsabilità'. Ecco cosa vuole
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato su 'YouTube' anche della situazione legata a Santiago Gimenez attaccante del Milan. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Santiago Gimenez sta faticando in questo inizio di stagione: l'attaccante del Milan non sta trovando il gol, nonostante voglia e tanti minuti in campo da titolare: "Per Gimenez non è il momento migliore, i gol stanno mancando, ma lui non si sta rifugiando sul mercato". Fabrizio Romano aggiorna sulla situazione dell'attaccante messicano: "E' importante dirlo, sta lavorando duro per dimostrare di potere essere importante per questo Milan", queste le ultime dell'esperto di calciomercato da 'YouTube'.

Gimenez fatica: il mercato come soluzione? Romano chiaro: "Non ci pensa". Ecco su cosa sta lavorando

Romano continua e svela la voglia dell'attaccante del Milan: "Santiago vuole giocare le sue carte, si vuole prendere le responsabilità al massimo, sa di dovere migliorare, ma non si vuole abbattere, non vuole pensare al mercato, non ha comunicato nulla all'agente".

Quale potrebbe essere il suo futuro: "Testa solo e soltanto al Milan e a riprendersi, questa la sua posizione". Vedremo se Santiago Gimenez avrà un'altra occasione dal primo minuto contro il Lecce e se riuscirà finalmente a trovare il gol che manca.

