Santiago Gimenez sta faticando in questo inizio di stagione: l'attaccante del Milan non sta trovando il gol, nonostante voglia e tanti minuti in campo da titolare: "Per Gimenez non è il momento migliore, i gol stanno mancando, ma lui non si sta rifugiando sul mercato". Fabrizio Romano aggiorna sulla situazione dell'attaccante messicano: "E' importante dirlo, sta lavorando duro per dimostrare di potere essere importante per questo Milan", queste le ultime dell'esperto di calciomercato da 'YouTube'.