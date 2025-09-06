Milan, Vlahovic ha deciso il suo futuro? Romano chiarisce

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante accostato di frequente al Milan. Ecco le sue parole
Siamo arrivati alla fine della sessione estiva del mercato 2025-26. Il Milan è stato senza dubbio uno dei protagonisti viste le tantissime operazioni fatte in entrata e in uscita. C'è stata una vera e propria rivoluzione per i rossoneri: sono stati ben dieci i nuovi acquisti. Per molti, però, la dirigenza rossonero non ha chiuso due obiettivi importanti: il difensore d'esperienza e l'attaccante centrale. Vlahovic è stato un nome molto caldo per il Diavolo, lo potrà essere anche in futuro?.
Milan, Romano su Vlahovic
