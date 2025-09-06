Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Vlahovic ha deciso il suo futuro? Romano chiarisce

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Vlahovic ha deciso il suo futuro? Romano chiarisce

Milan, Vlahovic ha deciso il suo futuro? Romano chiarisce
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante accostato di frequente al Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo arrivati alla fine della sessione estiva del mercato 2025-26. Il Milan è stato senza dubbio uno dei protagonisti viste le tantissime operazioni fatte in entrata e in uscita. C'è stata una vera e propria rivoluzione per i rossoneri: sono stati ben dieci i nuovi acquisti. Per molti, però, la dirigenza rossonero non ha chiuso due obiettivi importanti: il difensore d'esperienza e l'attaccante centrale. Vlahovic è stato un nome molto caldo per il Diavolo, lo potrà essere anche in futuro?.

Milan, Romano su Vlahovic

—  

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato anche di Dusan Vlahovic, attaccante accostato di frequente al Milan. Ecco le sue parole da 'YouTube'.

LEGGI ANCHE

"Ad oggi non risulta nessun accordo di Vlahovic con nessuno. Ci risulta che prenda in considerazione l'idea di lasciare la Juventus a parametro zero e quindi scegliere la sua squadra da gennaio in completa libertà. Ad oggi non ci risultano accordi con Milan, Inter o squadre inglesi".

LEGGI ANCHE: Il "caso" esuberi: il Milan cerca una soluzione per Adli e Origi

Vedremo se Vlahovic potrà davvero tornare nel mirino del Milan nel prossimo futuro.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Longo conferma: “Vos al Losanna, ultimi dettagli”
Calciomercato Milan, ecco perché Vlahovic non è arrivato. Forse …

© RIPRODUZIONE RISERVATA