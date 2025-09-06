Milan, Vlahovic ha deciso il suo futuro? Romano chiarisce

Siamo arrivati alla fine della sessione estiva del mercato 2025-26. Il Milan è stato senza dubbio uno dei protagonisti viste le tantissime operazioni fatte in entrata e in uscita. C'è stata una vera e propria rivoluzione per i rossoneri: sono stati ben dieci i nuovi acquisti. Per molti, però, la dirigenza rossonero non ha chiuso due obiettivi importanti: il difensore d'esperienza e l'attaccante centrale. Vlahovic è stato un nome molto caldo per il Diavolo, lo potrà essere anche in futuro?.