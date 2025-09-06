Calciomercato Milan, ecco perché Vlahovic non è arrivato. Forse …

I 4 milioni di euro di bonus, che si sommano agli 8 di base fissa per delineare il suo stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione, infatti, altro non sono che un premio alla fedeltà per aver rispettato gli accordi contrattuali. E tali accordi, come noto, scadranno il prossimo 30 giugno 2026. E ora che succederà? Che Vlahovic, da gran professionista qual è, continuerà a giocare e segnare per la Juventus (due gol nelle prime due partite di campionato contro Parma e Genoa).
Forse nuovo assalto al serbo già a gennaio: il motivo—
E che il Milan, visti gli ottimi rapporti con la Juventus e il suo nuovo management, non intende disturbare la concentrazione del numero 9 della 'Vecchia Signora', né, tanto meno, la stagione dei bianconeri. Ad ogni modo, però, Vlahovic resta una priorità per l'attacco del Milan. Naturalmente, alle giuste condizioni. Per 'Calciomercato.com', infatti, il Milan starebbe valutando di effettuare un nuovo tentativo per lui nel calciomercato invernale 2026.
Anche perché ad Allegri non è stato più consegnato il '9' di peso che ha invocato per tutta l'estate. E perché i rossoneri vorrebbero evitare di trovarsi, magari, a fine stagione 2025-2026, nel mezzo di un'asta con altri club (Inter in testa), pronti a ingaggiare il serbo a parametro zero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA