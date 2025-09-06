Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ecco perché Vlahovic non è arrivato. Forse …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, ecco perché Vlahovic non è arrivato. Forse …

Calciomercato Milan, Vlahovic resta nel mirino: strategia e retroscena
Dusan Vlahovic è rimasto alla Juventus al termine del calciomercato estivo, ma il Milan non demorde: il bomber serbo può ancora arrivare
Daniele Triolo Redattore 

Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo della Juventus, è rimasto nel mirino del Milan per l'intera sessione estiva di calciomercato, ma l'operazione non è andata in porto, nonostante - come rivelato da 'Calciomercato.com', il Diavolo abbia provato l'affondo per l'ex Fiorentina nel tentativo di accontentare la specifica richiesta dell'allenatore Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, Vlahovic il punto

—  

Il Milan, ha evidenziato 'CM.com', ci ha provato nell'ultima settimana di calciomercato, con il benestare della Juventus. Vlahovic, dopo lunga e attenta riflessione, ha preferito, però, non muoversi da Torino. Motivo? Il centravanti ne ha fatto sia una questione economica, sia una di principio.

LEGGI ANCHE

I 4 milioni di euro di bonus, che si sommano agli 8 di base fissa per delineare il suo stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione, infatti, altro non sono che un premio alla fedeltà per aver rispettato gli accordi contrattuali. E tali accordi, come noto, scadranno il prossimo 30 giugno 2026. E ora che succederà? Che Vlahovic, da gran professionista qual è, continuerà a giocare e segnare per la Juventus (due gol nelle prime due partite di campionato contro Parma e Genoa).

Forse nuovo assalto al serbo già a gennaio: il motivo

—  

E che il Milan, visti gli ottimi rapporti con la Juventus e il suo nuovo management, non intende disturbare la concentrazione del numero 9 della 'Vecchia Signora', né, tanto meno, la stagione dei bianconeri. Ad ogni modo, però, Vlahovic resta una priorità per l'attacco del Milan. Naturalmente, alle giuste condizioni. Per 'Calciomercato.com', infatti, il Milan starebbe valutando di effettuare un nuovo tentativo per lui nel calciomercato invernale 2026.

LEGGI ANCHE: Il "caso" esuberi: il Milan cerca una soluzione per Adli e Origi

Anche perché ad Allegri non è stato più consegnato il '9' di peso che ha invocato per tutta l'estate. E perché i rossoneri vorrebbero evitare di trovarsi, magari, a fine stagione 2025-2026, nel mezzo di un'asta con altri club (Inter in testa), pronti a ingaggiare il serbo a parametro zero.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Longo conferma: “Vos al Losanna, ultimi dettagli”
Calciomercato Milan, Longo: “Adli molto vicino all’Al Shabab”

© RIPRODUZIONE RISERVATA