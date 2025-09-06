Calciomercato Milan, ecco perché Vlahovic non è arrivato. Forse …

Dusan Vlahovic , classe 2000 , attaccante serbo della Juventus , è rimasto nel mirino del Milan per l'intera sessione estiva di calciomercato , ma l'operazione non è andata in porto, nonostante - come rivelato da 'Calciomercato.com', il Diavolo abbia provato l'affondo per l'ex Fiorentina nel tentativo di accontentare la specifica richiesta dell'allenatore Massimiliano Allegri .

Calciomercato Milan, Vlahovic il punto

Il Milan, ha evidenziato 'CM.com', ci ha provato nell'ultima settimana di calciomercato, con il benestare della Juventus. Vlahovic, dopo lunga e attenta riflessione, ha preferito, però, non muoversi da Torino. Motivo? Il centravanti ne ha fatto sia una questione economica, sia una di principio.