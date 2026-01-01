Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Morata al Como

Il Milan potrebbe essere molto indaffarato durante il mercato invernale. Il club ha chiuso colpi importanti nella sua storia proprio a gennaio: qualche esempio come Ronaldo, Ibrahimovic, Pato e tanti altri. Lo scorso anno, però, il Diavolo chiuse tante operazioni in entrata, senza trovare un colpo giusto per la squadra. Tra questi Santiago Gimenez che prese il posto di Alvaro Morata in attacco. Un giocatore che non ha giocato benissimo con la maglia rossonera. L'attaccante spagnolo è arrivato un paio di estati fa, quando il Diavolo non era riuscito a chiudere il colpo in entrata Zirkzee dal Bologna. Come svelato dal bilancio rossonero, il costo di Morata è stato di 17 milioni di euro. Cifra diversa dalla clausola rescissoria che era presente nel contratto con l'Atletico di Madrid, ovvero 13 milioni di euro. Quindi 4 milioni in più. Dai dati transfermarkt con il Milan Morata ha collezionato 25 presenze, 6 gol, 2 assist e poche prestazioni positive in generale.