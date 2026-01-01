Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Morata al Como

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Morata al Como

Milan, un tesoretto in prestito: i numeri di Morata al Como
Nell'estate 2025, l'attaccante spagnolo Alvaro Morata si è trasferito in prestito con obbligo di riscatto dal Milan al Como: vediamo come sta andando la sua stagione in Serie A
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe essere molto indaffarato durante il mercato invernale. Il club ha chiuso colpi importanti nella sua storia proprio a gennaio: qualche esempio come Ronaldo, Ibrahimovic, Pato e tanti altri. Lo scorso anno, però, il Diavolo chiuse tante operazioni in entrata, senza trovare un colpo giusto per la squadra. Tra questi Santiago Gimenez che prese il posto di Alvaro Morata in attacco. Un giocatore che non ha giocato benissimo con la maglia rossonera. L'attaccante spagnolo è arrivato un paio di estati fa, quando il Diavolo non era riuscito a chiudere il colpo in entrata Zirkzee dal Bologna. Come svelato dal bilancio rossonero, il costo di Morata è stato di 17 milioni di euro. Cifra diversa dalla clausola rescissoria che era presente nel contratto con l'Atletico di Madrid, ovvero 13 milioni di euro. Quindi 4 milioni in più. Dai dati transfermarkt con il Milan Morata ha collezionato 25 presenze, 6 gol, 2 assist e poche prestazioni positive in generale.

Milan, i numeri in prestito di Morata al Como

—  

Andato via in prestito al Galatasaray, lo spagnolo è voluto tornare in Italia durante la scorsa sessione di calciomercato. Una lunga trattativa tra Como, rossoneri e la squadra turca, ma alla fine Morata si è trasferito nella squadra di Fabregas. Al momento l'attaccante spagnolo è ai box per infortunio, ma i numeri non sorridono: 15 presenze totali, un assist e zero gol.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Kim piace al Milan. Dalla Germania: "Il difensore vuole ...">>>

Il giocatore, come annunciato dal Como stesso, è arrivato con un prestito con obbligo (e non diritto) di riscatto. La cifra? Il Milan dovrebbe ricavare circa 15 milioni di euro dall'intera operazione (fonte Calcio e Finanza). Un incasso che potrebbe essere vitale per i rossoneri: ricordiamo infatti che entro il 30 giugno 2026, il Milan dovrà coprire circa 40 milioni di euro in bilancio a causa della mancata partecipazione alla Champions League in questa stagione. Anche per questo i prestiti di questa stagione potrebbero essere un tesoretto niente male per il club.

Leggi anche
Calciomercato, Kim piace al Milan. Dalla Germania: “Il difensore vuole …”
Calciomercato, via Nkunku dentro Chérif? Romano e Moretto in coro: “Al momento …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA