Milan, Romano: “Lo United apre al prestito di Hojlund!”. Le condizioni

Su Leoni: "Piace a tutti, anche al Liverpool. Non c'è stata ancora un'offerta, ma se i reds ci volessero provare davvero sarebbe difficile competere per tutti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
"Con l'arrivo di Sesko al Manchester United, mi fanno sapere che è arrivata una forte apertura iniziale alla possibilità di fare uscire Hojlund con la formula del prestito con diritto di riscatto". Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan e della situazione che riguarda Hojlund del Manchester United. Ecco le novità da 'YouTube': "Non sarebbe però un prestito gratuito, ma molto oneroso, a condizioni importanti, con un diritto di riscatto superiore a quanto costerebbe oggi".
Le mosse del Milan: "Il Milan è interessato, ha avuto diversi contatti. Resta anche il nome di Vlahovic. Sono i due nomi principali. Il Milan ha registrato queste novità, ha ottimi rapporti con gli intermediari di Hojlund, che comunque vorrebbe restare allo United, che apre alla cessione in prestito".
Su Leoni: "Piace a tutti, anche al Liverpool. Non c'è stata ancora un'offerta, ma se i reds ci volessero provare davvero sarebbe difficile competere per tutti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA