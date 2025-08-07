Calciomercato Milan, Romano: “Affare quasi fatto per Morata al Como”

Il testo del post recita: "Affare quasi fatto per Alvaro Morata al Como! Accordo verbale con il Galatasaray alle battute finali. Il prestito verrà interrotto tramite il pagamento di un indennizzo da circa 5 milioni di euro dopo la nuova proposta di oggi…il Milan poi lascerà che Morata si unisca al Como con un nuovo prestito ma con l'obbligo di riscatto".
Si attendono sviluppi. Il calciatore spagnolo non vede l'ora di abbracciare Fabregas sulle sponde del lago. Il progetto ambizioso presentatogli dal Como, infatti, lo stimola parecchio tanto che dovrebbe anche aver rifiutato la corte araba dell'Al-Qadsiah.
