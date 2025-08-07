Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano: “Affare quasi fatto per Morata al Como”

Calciomercato Milan. Secondo Romano è in chiusura la trattativa con il Galatasaray per concludere il prestito di Morata, che andrà al Como
La prima telenovela del calciomercato del Milan si è appena chiusa dopo mesi estenuanti di trattative. Ardon Jashari è finalmente un giocatore rossonero. Si chiuderà a breve anche la seconda telenovela del calciomercato milanista, sul fronte delle uscite?

Morata finalmente vicino al Como

Álvaro Morata, dopo tante resistenze opposte dal Galatasaray, pare essere vicino al Como del suo amico e connazionale Cesc Fabregas. Lo ha riferito tramite X Fabrizio Romano, esperto di calciomercato.

Il testo del post recita: "Affare quasi fatto per Alvaro Morata al Como! Accordo verbale con il Galatasaray alle battute finali. Il prestito verrà interrotto tramite il pagamento di un indennizzo da circa 5 milioni di euro dopo la nuova proposta di oggi…il Milan poi lascerà che Morata si unisca al Como con un nuovo prestito ma con l'obbligo di riscatto".

Si attendono sviluppi. Il calciatore spagnolo non vede l'ora di abbracciare Fabregas sulle sponde del lago. Il progetto ambizioso presentatogli dal Como, infatti, lo stimola parecchio tanto che dovrebbe anche aver rifiutato la corte araba dell'Al-Qadsiah.

