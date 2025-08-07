Calciomercato Milan, tentazione araba per Morata ma lui vuole il Como

Calciomercato Milan, situazione Álvaro Morata. L'Al-Qadsiah tenta il giocatore con un importante offerta economica, lui però vuole il Como
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dà alcuni aggiornamenti sulla situazione di Álvaro Morata. Da tempo il centravanti ha dato la sua parola al Como e al suo amico e connazionale Cesc Fabregas. La fattibilità del trasferimento, però, è costantemente minacciata dal muro del Galatasaray. Il club turco ha versato 6 milioni nelle casse del Milan per il prestito oneroso che ha durata fino a gennaio 2026 e dunque esige un ingente indennizzo per liberare anticipatamente il calciatore.
Calciomercato Milan, la situazione (intricata) di Morata
A questo complicato intreccio si è aggiunto nelle ultime ore l'Al-Qadsiah, la squadra che ha comprato Mateo Retegui. Proprio a quest'ultimo gli arabi vorrebbero affiancare Morata, seconda punta di manovra perfetta per la loro idea di calcio. L'offerta, lato giocatore e lato club, non avrebbe rivali dal punto di vista economico: circa 20 milioni annui allo spagnolo, 15 milioni al Milan e 10 al Galatasaray per liberarlo. Il Como pare sia disposto a spingersi fino a 6 milioni come cifra da versare ai turchi. L'accordo con il Milan, invece, si aggira intorno ai 10 milioni.