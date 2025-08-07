Calciomercato Milan, tentazione araba per Morata ma lui vuole il Como

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dà alcuni aggiornamenti sulla situazione di Álvaro Morata. Da tempo il centravanti ha dato la sua parola al Como e al suo amico e connazionale Cesc Fabregas. La fattibilità del trasferimento, però, è costantemente minacciata dal muro del Galatasaray. Il club turco ha versato 6 milioni nelle casse del Milan per il prestito oneroso che ha durata fino a gennaio 2026 e dunque esige un ingente indennizzo per liberare anticipatamente il calciatore.