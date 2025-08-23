Milan, Romano: “Harder non è legato a Boniface. Contatti recenti”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: visite terminate per Victor Boniface. Harder discorso aperto per l'attacco
Continuano gli aggiornamenti su Victor Boniface: l'attaccante del Bayer Leverkusen, per cui il Milan avrebbe chiuso un accordo in prestito con diritto di riscatto, avrebbe finito oggi tutte le visite mediche, ma i rossoneri dovrebbero decidere domani se chiudere in modo positivo o negativo la trattativa. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: visite terminate per Victor Boniface. Harder discorso aperto per l'attacco. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.
Milan, Romano: "Harder? E' un discorso in più. Altri contatti. Boniface, visite terminate"
"Le visite mediche sono sempre state un punto chiave di questa operazione, dal momento in cui il Bayer Leverkusen apre al prestito con diritto di riscatto. Questa mattina il calciatore ha terminato tutte le visite e ora sta allo staff medico del Milan prendere la decisione finale".