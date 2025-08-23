Milan, Pedullà: 'Offerta da 27 milioni per Harder. E Vlahovic ...'

"Il retroscena: due giorni fa il Milan ha offerto ufficialmente 27 milioni- bonus compresi - allo Sporting CP per il ventenne Harder, ma c’è un club di Ligue1 in pressing. A conferma che il Milan cerca due attaccanti, aspettando le comunicazioni su Boniface e ricordando che entriamo nel “dentro o fuori” per Vlahovic".
Vedremo chi sarà (o saranno) alla fine i nuovi attaccanti del Milan di Massimiliano Allegri.
