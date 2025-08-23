Pianeta Milan
Milan, Pedullà: “Offerta da 27 milioni per Harder. E Vlahovic …”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, svela un retroscena su Harder e il Milan: c'è stata l'offerta dei rossoneri. E occhio a Vlahovic
Continua la ricerca del nuovo attaccante del Milan: i rossoneri sembravano aver trovato in Victor Boniface la punta da regalare a Massimiliano Allegri. Il giocatore del Bayer Leverkusen, però, non è ancora certo di vestire la maglia del Diavolo: una decisione, dopo test medici sul ginocchio destro in particolare, dovrebbe avvenire domani, dopo Milan-Cremonese. Ecco che quindi si rifanno altri nomi nel caso in cui Boniface dovesse saltare.

Milan, Pedullà e il retroscena su Harder: "C'è stata un'offerta". Si cercando due attaccanti?

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, svela un retroscena su Harder e il Milan: c'è stata l'offerta dei rossoneri. E occhio a Vlahovic. Ecco le ultime novità dal suo post sul social X.

"Il retroscena: due giorni fa il Milan ha offerto ufficialmente 27 milioni- bonus compresi - allo Sporting CP per il ventenne Harder, ma c’è un club di Ligue1 in pressing. A conferma che il Milan cerca due attaccanti, aspettando le comunicazioni su Boniface e ricordando che entriamo nel “dentro o fuori” per Vlahovic".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Boniface: si ridiscute il prestito col Leverkusen? La decisione ...>>>

Vedremo chi sarà (o saranno) alla fine i nuovi attaccanti del Milan di Massimiliano Allegri.

