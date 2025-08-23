Il Milan dovrebbe decidere cosa fare con Victor Boniface nella giornata di domani: Gazzetta.it fa il punto sull'attacco del Milan. Se i rossoneri dovessero decidere di non puntare sul nigeriano o cercare un attaccante in più chi potrebbe essere? Un nome su tutti, quello di Conrad Harder, centravanti di 20 anni dello Sporting. Il giocatore sembrava a un passo dal Rennes, ma la trattativa si sarebbe bloccata con un nuovo inserimento del Milan. I rossoneri, si legge, potrebbero chiudere per 25 milioni bonus compresi.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Harder: nuovo inserimento! Si può chiudere a questa cifra
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Harder: nuovo inserimento! Si può chiudere a questa cifra
Calciomercato, il Milan dovrebbe decidere cosa fare con Victor Boniface nella giornata di domani. Si riapre la pista Harder dello Sporting
Calciomercato Milan, Harder torna di moda! E occhio anche a ...—
Le alternative? I nomi più possibili, secondo la rosea, potrebbero essere Embolo e Arokodare. Breel Embolo si potrebbe prendere per una cifra inferiore ai 20 milioni. Tolu Arokodare potrebbe essere un'altra soluzione.
Gazzetta.it parla anche di Vlahovic e Jackson, che sarebbero comunque piste più complicate a causa dei costi alti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA