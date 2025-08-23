Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Harder: nuovo inserimento! Si può chiudere a questa cifra

Calciomercato, il Milan dovrebbe decidere cosa fare con Victor Boniface nella giornata di domani. Si riapre la pista Harder dello Sporting
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan dovrebbe decidere cosa fare con Victor Boniface nella giornata di domani: Gazzetta.it fa il punto sull'attacco del Milan. Se i rossoneri dovessero decidere di non puntare sul nigeriano o cercare un attaccante in più chi potrebbe essere? Un nome su tutti, quello di Conrad Harder, centravanti di 20 anni dello Sporting. Il giocatore sembrava a un passo dal Rennes, ma la trattativa si sarebbe bloccata con un nuovo inserimento del Milan. I rossoneri, si legge, potrebbero chiudere per 25 milioni bonus compresi.

Le alternative? I nomi più possibili, secondo la rosea, potrebbero essere Embolo e Arokodare. Breel Embolo si potrebbe prendere per una cifra inferiore ai 20 milioni. Tolu Arokodare potrebbe essere un'altra soluzione.

Gazzetta.it parla anche di Vlahovic e Jackson, che sarebbero comunque piste più complicate a causa dei costi alti.

