Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo. Il Milan, che ha chiuso già moltissime operazione tra entrate e uscite, potrebbe essere comunque molto attivo durante questi ultimi giorni. Ci sono da risolvere ancora alcune operazioni: in uscita ci potrebbero essere altri giocatori e si potrebbero aprire ulteriori piste per rinforzare la rosa. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto su Conrad Harder, giovane attaccante che piacerebbe al Milan. Ecco i dettagli dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
Moretto: "Harder? Sta capendo se ci sono i margini per andare al Milan"
Moretto: "Milan in corsa per Harder". Ecco il pensiero del giocatore
"Il Milan ha avuto nuovi contatti per Harder, il Milan si sente ancora in corsa, lo è. Ci sono altri due club oltre al Rennes. Il calciatore sta capendo se ci sono i margini per aspettare e andare al Milan".
Vedremo se Harder potrà essere un altro colpo in attacco per i rossoneri.
