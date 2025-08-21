"Senza obbligo, sarà il Milan a decidere nell’estate del 2026 cosa vorrà fare con l’attaccante nigeriano che ha detto sì in queste ore dopo i contatti delle ultime 24/48 ore per portarlo in rossonero. Nuovo attaccante per il Milan, Allegri lo avrà quanto prima. Per i tempi tecnici difficilmente si riuscirà per questo weekend, ma per la settimana prossima il Milan avrà la possibilità di utilizzare il suo nuovo attaccante. Votato miglior giocatore della Bundesliga un anno fa, se sta bene, ed è questo il discorso chiave, può essere un rinforzo di massimo livello".