Milan, retroscena e possibili uscite sul mercato. Loftus in nazionale e ...

Tanto spazio concesso al Milan su quotidiani e siti sportivi nella giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025. Infatti, è finito da appena un giorno il calciomercato estivo, che ha visto il Milan protagonista. I rossoneri, infatti, sono stati tra i più attivi tra operazioni in entrata e, soprattutto, in uscita. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti pubblicate oggi su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA