Tanto spazio concesso al Milan su quotidiani e siti sportivi nella giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025. Infatti, è finito da appena un giorno il calciomercato estivo, che ha visto il Milan protagonista. I rossoneri, infatti, sono stati tra i più attivi tra operazioni in entrata e, soprattutto, in uscita. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti pubblicate oggi su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, retroscena e possibili uscite sul mercato. Loftus in nazionale e …
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, retroscena e possibili uscite sul mercato. Loftus in nazionale e …
Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi, 2 settembre 2025, sul Milan. Tra retroscena di mercato, possibili uscite e ...