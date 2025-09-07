Il calciomercato del Milan si è chiuso con 10 colpi in entrata e tantissime cessione. In attacco non è arrivata la punta d'area di rigore tanto cercata da inizio mercato. Bensì è arrivato un giocatore offensivo con caratteristiche molto diverse: Nkunku dal Chelsea. Non solo colpi in entrata: i rossoneri hanno ceduto giocatori importanti come Reijnders al City o Theo Hernandez in Saudi Pro League. Ecco la top 10 delle cessioni più importanti in Serie A riportata da Tuttomercatoweb con i dati di Transfermarkt.
Milan, Reijnders e non solo: tre cessioni nella top ten
1. Victor Osimhen (attaccante, 1998) dal Napoli al Galatasaray per 75 milioni di euro
2. Mateo Retegui (attaccante, 1999) dall'Atalanta all'Al Qadsiah per 68,3 milioni di euro
3. Tijjani Reijnders (centrocampista, 1998) dal Milan al Manchester City per 55 milioni di euro
4. Dan Ndoye (attaccante, 2000) dal Bologna al Nottingham Forest per 42 milioni di euro
5. Malick Thiaw (difensore, 2001) dal Milan al Newcastle per 35 milioni di euro
6. Sam Beukema (difensore, 1998) dal Bologna al Napoli per 31 milioni di euro
7. Giovanni Leoni (difensore, 2006) dal Parma al Liverpool per 31 milioni di euro
8. Nico Gonzalez (attaccante, 1998) riscattato dalla Juventus per 28,1 milioni di euro dalla Fiorentina
9. Theo Hernandez (difensore, 1997) dal Milan all'Al Hilal per 25 milioni di euro
9. Nikola Krstovic (attaccante, 2000) dal Lecce all'Atalanta per 25 milioni di euro
9. Roberto Piccoli (attaccante, 2001) dal Cagliari alla Fiorentina per 25 milioni di euro.
