Milan, Reijnders e non solo: tre cessioni nella top ten

Il calciomercato del Milan si è chiuso con 10 colpi in entrata e tantissime cessione. In attacco non è arrivata la punta d'area di rigore tanto cercata da inizio mercato. Bensì è arrivato un giocatore offensivo con caratteristiche molto diverse: Nkunku dal Chelsea. Non solo colpi in entrata: i rossoneri hanno ceduto giocatori importanti come Reijnders al City o Theo Hernandez in Saudi Pro League. Ecco la top 10 delle cessioni più importanti in Serie A riportata da Tuttomercatoweb con i dati di Transfermarkt.