Calciomercato Milan, si tratta per Adli all'Al-Shabab: ecco cosa manca

Cosa manca per chiudere? Sembra che non ci sia l'accordo totale sul contratto di Adli (vorrebbe strappare uno stipendio più alto ) e sulle commissioni per i suoi agent i. Motivi, questi, per cui l'operazione non è ancora in via di definizione. Il Milan si augura che tutto possa andare per il meglio: l'ex Bordeaux è uno dei pochissimi esuberi ancora in organico.

Dal 2022 ad oggi, Adli ha disputato 39 partite con i rossoneri, di cui 22 da titolare, segnando un gol e fornendo 2 assist. In viola, invece, stagione da 35 partite, con 5 gol e 7 assist. Ciò non gli è valso, però, il riscatto e ora, fuori dal progetto tecnico del Milan, per lui non resta che l'Al-Shabab. Sempre ammesso che i negoziati vadano a buon fine.