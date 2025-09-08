Calciomercato Milan, si tratta per Adli all'Al-Shabab: ecco cosa manca

Pianeta Milan
Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan per volare in Arabia Saudita, dove il calciomercato è ancora aperto, per giocare nell'Al-Shabab
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan sia in trattativa con l'Al-Shabab per la cessione a titolo definitivo di Yacine Adli, classe 2000, centrocampista francese rientrato in rossonero dopo il prestito alla Fiorentina: il calciomercato estivo, in Arabia Saudita, chiuderà giovedì 11 settembre.

Adli ha rifiutato il Sassuolo in Serie A ed altre destinazioni europee, mettendo l'approdo in Saudi Pro League in cima a tutto. L'Al-Shabab offre al Milan 8 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2026 e al regista un contratto triennale da 7 milioni di euro netti a stagione.

Cosa manca per chiudere? Sembra che non ci sia l'accordo totale sul contratto di Adli (vorrebbe strappare uno stipendio più alto) e sulle commissioni per i suoi agenti. Motivi, questi, per cui l'operazione non è ancora in via di definizione. Il Milan si augura che tutto possa andare per il meglio: l'ex Bordeaux è uno dei pochissimi esuberi ancora in organico.

Dal 2022 ad oggi, Adli ha disputato 39 partite con i rossoneri, di cui 22 da titolare, segnando un gol e fornendo 2 assist. In viola, invece, stagione da 35 partite, con 5 gol e 7 assist. Ciò non gli è valso, però, il riscatto e ora, fuori dal progetto tecnico del Milan, per lui non resta che l'Al-Shabab. Sempre ammesso che i negoziati vadano a buon fine.

