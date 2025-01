Calciomercato Milan , i rossoneri sarebbero ormai a un passo dal primo colpo in entrata. Kyle Walker dovrebbe diventare un nuovo difensore del Diavolo. Con l'arrivo dell'inglese, Fikayo Tomori potrebbe partire, ma rimanere nel nostro campionato. Sarebbe infatti la Juventus pronta a fare un'importante offerta al Diavolo per strapparli il difensore inglese. Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha scritto su X il suo parere sulla possibile cessione di Tomori dal Milan alla Juventus. Ecco il pensiero del giornalista che spesso parla del mondo rossonero.

"Non sono un fan scatenato di Tomori. Mi sembra spesso distratto, anche se molto rapido in chiusura. Piuttosto mi chiedo: il Milan è certo di prendere uno migliore di lui? E ancora: perché aiutare ancora una concorrente? I soldi da soli non giustificano sempre tutto". Questo il parere del giornalista sulla possibile operazione Tomori-Juventus: secondo gli ultimi rumors il Milan potrebbe accettare un'offerta complessiva di circa 30 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, Joao Felix: come giocherebbe con Conceicao? Numeri, tattica e non solo>>>