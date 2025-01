Como-Milan, Ravezzani: "Partita pessima. Conceicao non ha la bacchetta"

Su Como-Milan: "Quella del Milan è una partita pessima, una brutta partita in cui il Milan è sembrato molto simile a quello di Fonseca, in cui però è riuscito con il carattere, e forse con un pizzico di fortuna, come nel gol del pareggio di Theo Hernandez, a farcela. Conceicao non ha la bacchetta magica. Molti si erano illusi che il Milan vero fosse quello che batte la Juventus, batte l'Inter e rimonta tutti in campionato. Il Milan vero rimane una squadra con numerose contraddizioni, ma se non altro Conceicao ha dato un segno importante di sé. A un certo punto ha messo quattro attaccanti, ha provato a fare qualcosa di emotivo più che tattico. Ed è riuscito ad ottenere il risultato. Tutto questo non deve illudere nessuno. Sabato tra Juventus e Milan sarà una partita terribile, perché nessuna delle due può permettersi di perdere o pareggiare. Sarà una partita tra due grandi deluse del campionato e di due squadre che hanno bisogno di rinforzi".