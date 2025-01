Calciomercato Milan, Tomori: Juventus pronta a investire. E con Walker…

Calciomercato Milan, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, per la Juventus Fikayo Tomori potrebbe essere il colpo in difesa

Emiliano Guadagnoli Redattore 18 gennaio 2025 (modifica il 18 gennaio 2025 | 08:31)

Calciomercato Milan, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, per la Juventus Fikayo Tomori potrebbe essere una serie opzione per la difesa: al club rossonero potrebbe essere fatta una ricca offerta. Prestito oneroso e obbligo di riscatto, più o meno la formula con cui il Milan aveva acquistato Fik nel gennaio 2021 dal Chelsea. Tomori arrivò a titolo temporaneo per un paio di milioni, in estate il Milan lo pagò 28 milioni. Dopo quattro anni i rossoneri potrebbero incassare la stessa cifra. Per Sergio Conceicao, Tomori è diventato la prima scelta al centro della difesa e sono anche corti con l'infortunio muscolare di Malick Thiaw.

Calciomercato Milan, Tomori-Juventus: Walker, Conceicao e non solo. Le ultime — Come scrive la rosea, difesa rossonera sarebbe ancora in evoluzione: Pavlovic, arrivato in estate dal Salisburgo, potrebbe già partire (anche se difficilmente). Intanto l’imminente arrivo di Walker potrebbe dare un ulteriore mano a Conceicao: un uomo di esperienza da mettere al fianco di un compagno più giovane, come Thiaw o Gabbia. Tomori potrebbe essere quindi il sacrificato in questa sessione di calciomercato. Tutto questo se la Juventus fosse davvero disponibile a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per il difensore inglese. Vedremo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivoluzione invernale. Il clamoroso scenario dell'esperto>>>