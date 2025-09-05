Milan, Ramazzotti: “Arrivati calciatori per fare bene subito, non in futuro”

Analizzando il suo mercato estivo da undici volti nuovi e diciannove operazioni in uscita, il Milan è convinto di avere un organico più snello (obiettivo prefissato, complice anche la mancata partecipazione alle coppe europee), ma anche (e soprattutto) più qualitativo ed esperto.
Il tutto grazie a investimenti importanti e a cessioni mirate. Un mix che ha permesso di centrare quasi tutti gli obiettivi stabiliti a giugno e poi rimodulati dopo il summit di mercato di fine agosto (con conseguente passaggio al 3-5-2) tra la dirigenza e Massimiliano Allegri. Manca all’appello solo un difensore centrale di esperienza, al posto del quale ne è arrivato uno di prospettiva come il tedesco Odogu".
