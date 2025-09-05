Milan, Ramazzotti: “Arrivati calciatori per fare bene subito, non in futuro”

Ramazzotti: "Il Milan è convinto di avere un organico più snello ma anche più qualitativo ed esperto"

"Investimenti per 165 milioni, neppure un euro proveniente dalle cessioni (160 milioni) messo in banca e stipendi aumentati del 10%. L’età media degli acquisti di 26 anni e mezzo, considerando anche l’innesto del quasi quarantenne ex Pallone d’oro Luka Modric, certifica che sono arrivati calciatori per far bene subito, non in futuro. E nello spogliatoio un patrimonio di esperienza, leadership e abitudine alla vittoria rappresentato dai 69 trofei che i nuovi rossoneri Modric (34), Rabiot (21) e Nkunku (14) hanno alzato nella loro carriera.