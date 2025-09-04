Calciomercato: il Milan ha provato a prendere Kehrer, ma il Monaco…

La trattativa, inoltre, non è mai decollata a causa di un ulteriore ostacolo legato a Axel Disasi: il Chelsea, che detiene i suoi diritti sportivi, ha bloccato la sua cessione in prestito per questioni burocratiche.
Il calciomercato è finito, ma continuano ad uscire alcuni retroscena, questa volta legati anche al Milan. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i rossoneri avrebbero tentato un'operazione in extremis per il difensore Thilo Kehrer, ma l'offerta è stata prontamente respinta dal Monaco. Il club francese non aveva alcuna intenzione di cedere il giocatore, nonostante l'offerta rossonera.
Romano ha spiegato che il Monaco ha mantenuto una posizione inflessibile, rendendo di fatto impossibile l'affare. Il club ha preferito trattenere Kehrer, ritenuto un elemento fondamentale della rosa.
La trattativa, inoltre, non è mai decollata a causa di un ulteriore ostacolo legato a Axel Disasi: il Chelsea, che detiene i suoi diritti sportivi, ha bloccato la sua cessione in prestito per questioni burocratiche.
