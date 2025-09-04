Calciomercato: il Milan ha provato a prendere Kehrer, ma il Monaco…

Il calciomercato è finito, ma continuano ad uscire alcuni retroscena, questa volta legati anche al Milan. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i rossoneri avrebbero tentato un'operazione in extremis per il difensore Thilo Kehrer, ma l'offerta è stata prontamente respinta dal Monaco. Il club francese non aveva alcuna intenzione di cedere il giocatore, nonostante l'offerta rossonera.