Christiansen (DG Wolfsurg): “Volevamo tenere Odogu, ma il Milan …”

Calciomercato Milan: Christiansen rivela come Odogu sia passato dal Wolfsburg ai rossoneri all’ultimo giorno.
Francesco De Benedittis

Il direttore generale del Wolfsburg, Peter Christiansen, ha rivelato in esclusiva al quotidiano tedesco Kicker un retroscena su David Odogu, trasferitosi al Milan l’ultimo giorno di calciomercato.

Il club tedesco inizialmente non aveva intenzione di vendere il giovane difensore, preferendo farlo crescere tramite un prestito in Germania. Tuttavia, come spiegato da Christiansen, l’intervento del Milan ha cambiato i piani e il Wolfsburg ha ceduto il giocatore, anche per volontà dello stesso Odogu. Ecco le parole di Christiansen a Kicker.

Christiansen: "Volevamo che Odogu si affermasse qui. Quando è arrivato il Milan tutto è cambiato"

"Volevamo che il giocatore si affermasse qui, non c'erano dubbi. C'era un piano preciso in tal senso, che avrebbe incluso anche un prestito in Germania o altrove per aumentare il minutaggio e favorire la crescita personale".

"C'è stata una buona comunicazione al riguardo, ma tutto è cambiato completamente quando il Milan lo ha voluto. David e i suoi agenti erano convinti che questo fosse il passo giusto per lui. Gli auguriamo tutto il meglio".

