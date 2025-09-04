Christiansen (DG Wolfsurg): 'Volevamo tenere Odogu, ma il Milan ...'

"Volevamo che il giocatore si affermasse qui, non c'erano dubbi. C'era un piano preciso in tal senso, che avrebbe incluso anche un prestito in Germania o altrove per aumentare il minutaggio e favorire la crescita personale".

"C'è stata una buona comunicazione al riguardo, ma tutto è cambiato completamente quando il Milan lo ha voluto. David e i suoi agenti erano convinti che questo fosse il passo giusto per lui. Gli auguriamo tutto il meglio".