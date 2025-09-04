Pianeta Milan
Calciomercato Milan, sfuma Mitrovic a parametro zero: ecco il suo futuro

Calciomercato Milan, sfuma l’occasione Mitrovic a parametro zero: Romano svela il futuro dell'attaccante serbo.
Francesco De Benedittis

Il calciomercato è chiuso da quasi 72 ore, ma il Milan e gli altri club possono ancora ingaggiare gli svincolati, i cosiddetti parametri zero. Tra i nomi circolati nelle ultime ore è comparso anche quello di Aleksandar Mitrovic, già accostato al Milan nelle settimane scorse. L’assenza di un nuovo attaccante avrebbe reso utile il suo arrivo.

Il serbo, ex Al Hilal, si è liberato dal suo contratto faraonico con il club saudita. Come rivelato da Fabrizio Romano, però, è stato trovato un accordo ufficiale con l’Al Rayyan. La pista Milan è stata quindi chiusa.

Calciomercato: Mitrovic sarà un nuovo giocatore dell’Al Rayyan, era stato accostato anche al Milan.

Il suo arrivo sarebbe stato un colpo economico e utile. Massimiliano Allegri avrebbe avuto a disposizione una punta esperta, con caratteristiche diverse da quelle del messicano Santiago Gimenez.

Ecco le parole di Fabrizio Romano su X: "Il trasferimento di Aleksandar Mitrović ad Al Rayyan è stato completato, tutti i documenti sono firmati. L'attaccante lascia Al Hilal di comune accordo. Accordo fatto da Gol International di Pini Zahavi".

