Calciomercato Milan, sfuma Mitrovic a parametro zero: ecco il suo futuro

Calciomercato: Mitrovic sarà un nuovo giocatore dell’Al Rayyan, era stato accostato anche al Milan.—
Il suo arrivo sarebbe stato un colpo economico e utile. Massimiliano Allegri avrebbe avuto a disposizione una punta esperta, con caratteristiche diverse da quelle del messicano Santiago Gimenez.
Ecco le parole di Fabrizio Romano su X: "Il trasferimento di Aleksandar Mitrović ad Al Rayyan è stato completato, tutti i documenti sono firmati. L'attaccante lascia Al Hilal di comune accordo. Accordo fatto da Gol International di Pini Zahavi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA