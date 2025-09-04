Calciomercato Milan, sfuma Mitrovic a parametro zero: ecco il suo futuro

Il calciomercato è chiuso da quasi 72 ore, ma il Milan e gli altri club possono ancora ingaggiare gli svincolati, i cosiddetti parametri zero. Tra i nomi circolati nelle ultime ore è comparso anche quello di Aleksandar Mitrovic, già accostato al Milan nelle settimane scorse. L’assenza di un nuovo attaccante avrebbe reso utile il suo arrivo.