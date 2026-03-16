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Milan, perché hai rinunciato a Jovic: guarda i suoi numeri. E quei quaranta milioni per Nkunku …

Milan, perché hai rinunciato a Jovic: guarda i suoi numeri. E quei quaranta milioni per Nkunku ...
Milan, 40 milioni in estate per Nkunku quando in rosa avevi la prima punta che ti manca ora, ovvero Luka Jovic. Il confronto e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, in attacco continuano la difficoltà di tutta la squadra rossonera. Non solo Leao e Pulisic che non riescono ancora a capirsi al meglio nel 3-5-2 di Allegri, ma anche Nkunku e Fullkrug continuano a fare fatica a integrarsi al meglio con i rossoneri. Il tedesco è arrivato a gennaio in prestito gratuito dal West Ham e quindi rappresenta un investimento minimo. Discorso diverso sul francese che la dirigenza del Milan ha pagato circa 37 milioni più bonus al Chelsea in estate. Investimento che non sta pagando. E la domanda sorge spontanea: non sarebbe stato meglio risparmiare quella quarantina di milioni e puntare anche su Luka Jovic? La dirigenza ha deciso di lasciare andare via il serbo nonostante una opzione per trattenerlo in rosa. L'ex Real Madrid sta facendo faville all'AEK Atene.

Milan, il confronto tra Nkunku e Jovic

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Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare la stagione di Nkunku con la stagione di Jovic in Grecia e con la stagione del serbo in rossonero nel 2024/25. Ecco i grafici grazia a 'Opta' e 'Sofascore'.

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Come possiamo vedere i numeri di Nkunku in questa stagione sono simili a quelli di Jovic, con il serbo che però aveva giocato solo 17 partite, il francese è già a quota 26. Cambia completamente il quadro quando andiamo a paragonare la stagione di Nkunku con quella di Jovic all'AEK Atene. Certo il livello è completamente diverso ma 19 gol e un assist di Jovic dicono tantissimo sulle scelte estive del Milan.

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I numeri sono chiarissimi e anche a livello tattico è stato fatto un chiaro errore di gestione: Jovic ha avuto alti e bassi in tutta la sua carriera, ma quando ha giocato con voglia ha dimostrato di essere una prima punta tecnica con i fiocchi. Un giocatore che sarebbe servito come il pane in questo momento alla squadra di Massimiliano Allegri che continua a faticare nel cercare un faro offensivo che in questo momento non c'è in rosa. Jovic sarebbe stato utilizzato molto con questa carenza nel reparto e avrebbe avuto il suo spazio. E con quei 40 milioni risparmiati da Nkunku la dirigenza rossonera avrebbe potuto comprare un difensore centrale davvero forte ed esperto o un'altra mezzala di inserimento, due ruoli che al momento mancano in rosa, come manca una prima punta come Jovic.

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