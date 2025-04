"Il 28 di febbraio si incontrano a Londra Cardinale e Ibrahimovic che incontrano Berta, Tare e Paratici". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa la cronistoria della ricerca del nuovo direttore sportivo del Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Mi dicono che in due, tre giorni si chiuderà. Poi all'inizio della settimana Furlani va negli Stati Uniti per ribadire a Cardinale che il potere di firma lo ha lui. Un monito. Tutto si ferma per qualche giorno".