Pellegatti rivela: “Per il Milan c’è un solo modo per prendere Hojlund. Ecco quale”

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del calciomercato del Milan. Il punto sulle uscite e importanti novità su Rasmus Hojlund
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"C'è l'interesse del Sassuolo per Adli, l'unico che il Milan vorrebbe ancora vendere insieme a Bennacer. Al momento non ci sono molte offerte valide. Sono due spine in uscita per il Milan, non mi piace parlarne così, ma non rientrano nei piani di Allegri. Non ci sono novità per Okafor e Musah". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del calciomercato del Milan. Il punto sulle uscite e importanti novità su Rasmus Hojlund. Ecco i dettagli da 'YouTube'.

Il punto su Hojlund: "Abbiamo capito quale sia l'ostacolo pesante e la chiave. Hojlund è contrario alle formule della cessione, non vuole diventare un 'pacco'. In questo momento Hojlund vorrebbe restare allo United o andare via definitivo. Il problema è questo, anche se non fa capricci".

"Per il Milan c'è un solo modo per prendere Hojlund, accettare il prestito con obbligo di riscatto. Vediamo se il Milan deciderà di farlo e a che cifre. Se non ci sarà l'obbligo di riscatto, sarà un'operazione molto difficile da chiudere".

