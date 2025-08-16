"C'è l'interesse del Sassuolo per Adli, l'unico che il Milan vorrebbe ancora vendere insieme a Bennacer. Al momento non ci sono molte offerte valide. Sono due spine in uscita per il Milan, non mi piace parlarne così, ma non rientrano nei piani di Allegri. Non ci sono novità per Okafor e Musah". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla del calciomercato del Milan. Il punto sulle uscite e importanti novità su Rasmus Hojlund. Ecco i dettagli da 'YouTube'.