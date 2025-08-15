Milan, Hojlund è il prescelto: l’affare che fa sognare Allegri

Pianeta Milan
L'esperto Luca Marchetti ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa del Milan che vede protagonista Rasmus Hojlund
Nel corso del suo consueto appuntamento con il calciomercato su Sky, l'esperto Luca Marchetti ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa che vede protagonista Rasmus Hojlund.

Marchetti: "Hojlund? Possiamo dire che è lui il prescelto del Milan"

"Sì. Possiamo dire che è lui il prescelto del Milan perché si è avviata una interlocuzione seria. C'è stato il primo contatto diretto tra il Milan e l'agente del giocatore. Si dovrà entrare nel dettaglio ma il ragazzo non ha mai chiuso al Milan, anzi. Ascolterà con grande attenzione e una buona predisposizione quel che avrà il Milan da dire. Ha stima di Allegri, sa che è una grande squadra anche se non fa le coppe. Credo che un'iniezione di fiducia sia necessaria per lui. La chiave è il prezzo del diritto di riscatto: se sono confermate le indiscrezioni, a 35-40 milioni di euro comincia a diventare un affare interessante".

