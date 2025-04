Milan, Pellegatti: “Allenatore, un candidato autorevole e un sogno”

"A Londra, Cardinale, Furlani e Paratici stanno discutendo gli ultimi dettagli per rendere quest'ultimo il nuovo direttore sportivo del Milan". Così Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha parlato delle ultime novità sul futuro dei rossoneri nel suo video su 'YouTube'. Importanti novità, quindi, per quanto riguarda la dirigenza del Diavolo e non solo. "Accelerazione anche per battere il pressing del Tottenham. Si sta svolgendo l'incontro con Cardinale presente, ha già conosciuto Paratici. Ci potrebbe presto essere la firma".