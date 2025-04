Allenatore Milan, Paratici sogna Guardiola! La clamorosa rivelazione

Allenatore Milan, De Zerbi gradito, ma Paratici sogna: ipotesi Guardiola?

Secondo 'SportMediaset' uno dei profili più graditi sarebbe Roberto De Zerbi e si sarebbe già mosso qualcosa: ci sarebbero conferme su un primo contatto andato in scena tra Paratici ed Edoardo Crnjar, fondatore di una nota agenzia che cura anche gli interessi dell'attuale allenatore del Milan. 'SportMediaset', poi, lancia la bomba: il vero sogno di Paratici per il Milan sarebbe Guardiola che ha però rinnovato col Manchester City fino al 2027. Secondo il sito, però, al momento sarebbe qualcosa di irrealizzabile, ma in futuro chissà. Ovvimanete sono solo voci per ora e come tali vanno prese con le pinze. LEGGI ANCHE: Allenatore Milan, Paratici e De Zerbi: primo contatti! La rivelazione di Criscitiello>>>