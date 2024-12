Milan, le voci su Allegri e la panchina di Fonseca: Pellegatti fa chiarezza

Prima della partita tra il Verona e Milan , erano tante le voci sul possibile futuro in bilico di Paulo Fonseca . La panchina avrebbe potuto tremare in caso di non vittoria. I rossoneri si sono portati a casa i tre punti grazie al gol di Reijnders. Tra i nomi circolati c'era anche quello di Massimiliano Allegri . Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha fatto il punto sulle voci di mercato intorno alla panchina del Milan. Le sue parole dal suo canale 'YouTube'.

Milan, Pellegatti: "Allegri? Mai contattato. Fonseca out? Non ci sono le basi"

"Negli ultimi giorni era tornata in ballo la questione Massimiliano Allegri. Io ho sempre detto di volerlo insieme ad Ambrosini, ma sono frasi teoriche. Allegri non è stato mai contattato dal Milan. Da quello che trapela da Milanello, negli ultimi giorni, c'è stata una grande vicinanza della dirigenza rossonera nei confronti di Paulo Fonseca. In questo momento, per chi vorrebbe un Fonseca Out, non ci sono le basi per cui lasci il Milan, secondo i dettami della dirigenza rossonera. Il resta è inventato".