Milan, Pedullà: 'Allegri ha scelto Vlahovic, ma non è detto che ...'

"Un tormentone potrebbe essere Vlahovic. Allegri ha scelto Vlahovic, ma non è detto che venga accontentato, secondo me lo deve essere". Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, parla del Milan, di Vlahovic, Hojlund e la scelta in attacco nel suo video su 'YouTube': "Lo vuole per un salto di qualità, ma spesso la sostenibilità chiama storie diverse da quello che vuole l'allenatore".
Pedullà continua con la sua analisi: "Hojlund va seguito, specialmente se dovesse arrivare Sesko, con lo United che potrebbe darlo via in prestito con diritto di riscatto. Hojlund non è esploso, è giovane. Vlahovic è un attaccante vero, ha bisogno di fiducia".
"Al Milan succedono delle cose un po' strane, come successo con Liberali. Per me le scelte devono essere prese da ds e l'allenatore, non dal dt che scavalca. Io prenderei Vlahovic tutta la vita".
