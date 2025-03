Milan, Paratici in risalita: con lui arriva Conte? L’indiscrezione

Il Milan continua il suo lavoro sul futuro. Le prime mosse dovrebbero riguardare il direttore sportivo e l'allenatore. Lo scenario, però, è cambiato dopo il viaggio dell'amministratore delegato a New York per parlare con Gerry Cardinale. Le quotazioni di Fabio Paratici sono in risalita ( LEGGI QUI ) . Potrebbero cambiare i piani anche per la panchina? Le ultime.

Milan, direttore sportivi: Paratici sale nelle preferenze. E occhio a Conte

A conferma della nostra esclusiva, arriva anche Calciomercato.com, che parla di un Fabio Paratici in risalita nelle quotazione del Milan. Un suo eventuale arrivo in rossonero potrebbe portare sempre più in alto la candidatura di Massimiliano Allegri, ma la preferenza numero uno del dirigente sarebbe un'altra: per il sito specializzato si tratta di Antonio Conte. L'allenatore è sotto contratto con il Napoli fino al 2027 su una cifra di ingaggio, trapela, di circa 6,5 milioni a stagione più bonus sui risultati. Sarebbe molto complesso, ma secondo Calciomercato.com, in caso di nomina di Paratici da direttore sportivo, il Milan farà un tentativo per Conte.