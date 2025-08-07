Milan, Moretto: “Liberali al Catanzaro nelle fasi finali”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla della trattativa tra il Milan e il Catanzaro per il talento Mattia Liberali. Le ultime novità
Uno dei temi caldi delle ultime ore è quello relativo al possibile trasferimento di Mattia Liberali dal Milan al Catanzaro. Il giovane talento rossonero, infatti, avrebbe dovuto svolgere a breve le visite mediche con il club calabrese, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata una frenata con un possibile inserimento del Torino. Secondo quanto aveva appreso la nostra redazione la pista più calda per il futuro di Mattia Liberali restava proprio quella legata al Catanzaro, un club in cui potrebbe mettersi in mostra in vista della stagione successiva (leggi qui). Ecco la conferma.
Milan, telenovela Liberali verso la chiusura: i dettagli da Moretto
—
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla della trattativa tra il Milan e il Catanzaro per il talento Mattia Liberali. Le ultime novità dal suo post sul social X.