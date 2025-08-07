Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Moretto: “Liberali al Catanzaro nelle fasi finali”

Mattia Liberali AC Milan allenamento Milanello
Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla della trattativa tra il Milan e il Catanzaro per il talento Mattia Liberali. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Uno dei temi caldi delle ultime ore è quello relativo al possibile trasferimento di Mattia Liberali dal Milan al Catanzaro. Il giovane talento rossonero, infatti, avrebbe dovuto svolgere a breve le visite mediche con il club calabrese, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata una frenata con un possibile inserimento del Torino. Secondo quanto aveva appreso la nostra redazione la pista più calda per il futuro di Mattia Liberali restava proprio quella legata al Catanzaro, un club in cui potrebbe mettersi in mostra in vista della stagione successiva (leggi qui). Ecco la conferma.

Milan, telenovela Liberali verso la chiusura: i dettagli da Moretto

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla della trattativa tra il Milan e il Catanzaro per il talento Mattia Liberali. Le ultime novità dal suo post sul social X.

"Mattia Liberali a un passo dal Catanzaro. Operazione adesso alle fasi finali".

Vedremo quali saranno i dettagli dell'operazione finale. Prima dello stop causa inserimento del Torino e non solo, Milan e Catanzaro stavano chiudendo per un trasferimento praticamente a zero e con il 50% sulla futura rivendita di Liberali a favore del Milan.

