Calciomercato Milan, Liberali: c’è il Torino! Ecco cosa sta accadendo

"Colpo di scena: nonostante il volo già prenotato e le visite mediche effettuate nelle scorse ore, Mattia Liberali non si è imbarcato stamattina alla volta della Calabria. Manca il via libera del Milan che vorrebbe rimodulare le condizioni della cessione del fantasista che così ha dovuto rinviare lo sbarco a Catanzaro dove lo attendevano all’ora di pranzo per la firma. Giallorossi irritati per il dietrofront rossonero". Nicolò Schira, esperto di calciomercato, parla di Mattia Liberali, talento del Milan e del possibile passaggio al Catanzaro. Importanti novità dai suoi post sul social X.