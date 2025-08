Calciomercato Milan, sirene turche per Bennacer. Ecco il club interessato

La situazione di Bennacer

Bennacer è tornato alla base dopo i sei mesi in prestito al Marsiglia. Il club francese non lo ha riscattato e ha richiesto un nuovo prestito. Il Milan, almeno per ora, non è intenzionato a lasciar partire il giocatore in prestito. Vuole operazioni a titolo definitivo. In queste ore, Nicolò Schira - esperto di calciomercato - ha annunciato tramite X l'interesse da parte di una squadra turca per il centrocampista algerino.