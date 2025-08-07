Milan, Moretto: 'Bondo alla Cremonese è fatta'. Per Calabria spunta ...

Infine su Calabria: "Ha varie opzioni, anche in Italia. Sta valutando. Voglio citare un club in particolare, ovvero il Lille di Olivier Giroud. Ci sono stati contatti nelle ultime ore. Potrebbe essere una soluzione".
CALCIOMERCATO MILAN
Continua il calciomercato del Milan. Dopo l'arrivo di Jashari e i possibili scenari per il prossimo attaccante, i rossoneri dovrebbero pensare anche a possibili cessioni. Due giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri sono Bondo e Morata. Il primo potrebbe andare via in prestito, il secondo sembra destinato al Como. Ecco le ultime novità da Matteo Moretto dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
"Per quanto riguarda il prestito secco di Bondo alla Cremonese è tutto fatto. Operazione che si dovrebbe completare dopo il weekend, ma non è a rischio. Anche Alvaro Morata al Como va verso le firme. Mancava l'ultimo via libera del Galatasaray, in mattinata c'è stata una nuova proposta di 5 milioni di euro per interrompere il prestito. I turchi sono pronti a dire si, manca l'ultimo passo formare. Sarà di fatto un prestito con obbligo dal Milan al Como. Mancano pochissimi passaggi formali".
Infine su Calabria: "Ha varie opzioni, anche in Italia. Sta valutando. Voglio citare un club in particolare, ovvero il Lille di Olivier Giroud. Ci sono stati contatti nelle ultime ore. Potrebbe essere una soluzione".
