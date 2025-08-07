Milan, Moretto: 'Bondo alla Cremonese è fatta'. Per Calabria spunta ...

"Per quanto riguarda il prestito secco di Bondo alla Cremonese è tutto fatto. Operazione che si dovrebbe completare dopo il weekend, ma non è a rischio. Anche Alvaro Morata al Como va verso le firme. Mancava l'ultimo via libera del Galatasaray, in mattinata c'è stata una nuova proposta di 5 milioni di euro per interrompere il prestito. I turchi sono pronti a dire si, manca l'ultimo passo formare. Sarà di fatto un prestito con obbligo dal Milan al Como. Mancano pochissimi passaggi formali".