Calciomercato Milan, Pedullà: “Cremonese, oggi dialogo Nicola-Bondo”

"Cremonese: oggi dialogo tra Davide Nicola e Bondo", ha esordito Pedullà nel suo intervento, rivelando, dunque, come il nuovo allenatore dei grigiorossi sia intenzionato a sentire in via telefonica l'ex Monza nella giornata odierna.
Ma perché Bondo potrebbe andare via? È presto detto. "L’arrivo di Ardon Jashari e la possibile conferma di Yunus Musah modificano gli scenari, c’è poco spazio e ora Bondo può accettare la Cremonese".
Il francese in prestito secco con stipendio pagato dai grigiorossi—
Con quale formula? Pedullà è stato molto chiaro anche su quest'ultimo punto: "Prestito secco probabilmente oneroso, ingaggio tutto a carico del club neo-promosso in Serie A".
