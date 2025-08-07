Calciomercato Milan, Pedullà: “Cremonese, oggi dialogo Nicola-Bondo”

"Cremonese: oggi dialogo tra Davide Nicola e Bondo", ha esordito Pedullà nel suo intervento, rivelando, dunque, come il nuovo allenatore dei grigiorossi sia intenzionato a sentire in via telefonica l'ex Monza nella giornata odierna.

Ma perché Bondo potrebbe andare via? È presto detto. "L’arrivo di Ardon Jashari e la possibile conferma di Yunus Musah modificano gli scenari, c’è poco spazio e ora Bondo può accettare la Cremonese".