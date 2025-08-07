Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Pedullà: “Cremonese, oggi dialogo Nicola-Bondo”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Pedullà: “Cremonese, oggi dialogo Nicola-Bondo”

Calciomercato Milan, Pedullà: 'Cremonese, oggi dialogo Nicola-Bondo'
Warren Bondo potrebbe trasferirsi dal Milan alla Cremonese in questa finestra di calciomercato: il francese avrebbe poco spazio a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Si è parlato molto, in queste ultime ore, di un possibile trasferimento di Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003, dal Milan alla Cremonese in questa finestra di calciomercato.

Calciomercato Milan, Bondo verso la Cremonese

—  

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di mercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

LEGGI ANCHE

"Cremonese: oggi dialogo tra Davide Nicola e Bondo", ha esordito Pedullà nel suo intervento, rivelando, dunque, come il nuovo allenatore dei grigiorossi sia intenzionato a sentire in via telefonica l'ex Monza nella giornata odierna.

Ma perché Bondo potrebbe andare via? È presto detto. "L’arrivo di Ardon Jashari e la possibile conferma di Yunus Musah modificano gli scenari, c’è poco spazio e ora Bondo può accettare la Cremonese".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Hojlund sorpassa Vlahovic: emissari in Inghilterra >>>

Il francese in prestito secco con stipendio pagato dai grigiorossi

—  

Con quale formula? Pedullà è stato molto chiaro anche su quest'ultimo punto: "Prestito secco probabilmente oneroso, ingaggio tutto a carico del club neo-promosso in Serie A". 

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA