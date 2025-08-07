Milan, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, l'operazione Alvaro Morata Como sarebbe ai dettagli
Morata dovrebbe tornare in Serie A. Il centravanti spagnolo ha da tempo trovato l'accordo con il Como e vorrebbe trasferirsi alla corte dell'amico e connazionale Cesc Fabregas. Anche il Milan ha l'accordo con i lariani. L'intoppo, però, è rappresentato dal Galatasaray, che dovrebbe interrompere anticipatamente il prestito del giocatore. Ecco le ultime novità.
Calciomercato, Morata al Como ci siamo! Ecco il guadagno del Milan
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, l'operazione Alvaro Morata Como sarebbe ai dettagli. Oggi sarebbe attesa il via libera definitivo del Galatasaray per la chiusura del prestito dal Milan. I rossoneri dovrebbero guadagnare 12 milioni direttamente dal Como.