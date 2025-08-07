Morata dovrebbe tornare in Serie A. Il centravanti spagnolo ha da tempo trovato l'accordo con il Como e vorrebbe trasferirsi alla corte dell'amico e connazionale Cesc Fabregas. Anche il Milan ha l'accordo con i lariani. L'intoppo, però, è rappresentato dal Galatasaray, che dovrebbe interrompere anticipatamente il prestito del giocatore. Ecco le ultime novità.