Calciomercato Milan, Morata in chiusura al Como: il guadagno del Diavolo sorprende

Milan, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, l'operazione Alvaro Morata Como sarebbe ai dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Morata dovrebbe tornare in Serie A. Il centravanti spagnolo ha da tempo trovato l'accordo con il Como e vorrebbe trasferirsi alla corte dell'amico e connazionale Cesc Fabregas. Anche il Milan ha l'accordo con i lariani. L'intoppo, però, è rappresentato dal Galatasaray, che dovrebbe interrompere anticipatamente il prestito del giocatore. Ecco le ultime novità.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, l'operazione Alvaro Morata Como sarebbe ai dettagli. Oggi sarebbe attesa il via libera definitivo del Galatasaray per la chiusura del prestito dal Milan. I rossoneri dovrebbero guadagnare 12 milioni direttamente dal Como.

Nelle prossime 24 ore sarebbe attesa anche la chiusura degli ultimi dettagli tra tutte le parti in causa. Dopo Milan e Juventus, Morata dovrebbe quindi indossare la maglia del Como, che sarebbe la sua terza nel campionato italiano.

