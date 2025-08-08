Milan, Moretto: 'Athekame siamo ai dettagli. Su Thiaw e Musah ...'

Il punto su Musah: "Allegri vorrebbe tenere anche Musah, però ci sono Nottingham Forest e il Napoli, vedremo se l'offerta supererà i 25 milioni per il Milan".
CALCIOMERCATO MILAN
"In serata previsti contatti tra Milan e Young Boys per sbloccare l'arrivo di Athekame in rossonero. C'è ancora una leggera differenza tra le due valutazione, ma è minima, siamo ai dettagli". Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: Athekame, Thiaw e Musah. Le ultime novità dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
Il punto su Thiaw: "Il Newcastle lavora sulla pista Malick Thiaw. Contatti costanti anche oggi. C'è ancora differenza sulla valutazione. Allegri non vorrebbe che Thiaw lasciasse il Milan, ma non ci sono incedibili. Se dovesse arrivare un'offerta fuori mercato sarà valutata. Il Milan vuole 40 milioni con i bonus, c'è ancora distanza in questo momento".
Il punto su Musah: "Allegri vorrebbe tenere anche Musah, però ci sono Nottingham Forest e il Napoli, vedremo se l'offerta supererà i 25 milioni per il Milan".
