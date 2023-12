Milan, il mercato e le occasioni a parametro zero: proprio come… l’Inter

Gennaio è un mese freddo, nel bel mezzo dell'inverno, ma gli appassionati di calcio riescono comunque a scaldare i propri animi poiché si apre una sessione di mercato che riserva spesso belle sorprese. Ha ragione Massimiliano Allegri quando dice che le squadre si fanno a giugno, ma qualche sistematina qui e lì non fa mai male. Il Milan , in questo senso, lavora per limare una rosa fin troppo attanagliata dai frequenti infortuni.

Il budget invernale non può essere, per forza di cose, molto corposo e, per questo motivo, i rossoneri lavorano sulle occasioni. Quando si parla di opportunità di mercato vengono subito in mente i fantomatici parametri zero e, secondo le ultime novità, il Milan sarebbe sul punto di chiudere ben due affari: parliamo del giovane talento Matija Popovic e del terzino spagnolo Juan Miranda. Se il primo sembra destinato ad arrivare subito a Milanello, per il secondo potremmo dover attendere il mese di giugno.