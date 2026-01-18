Pianeta Milan
Schira svela: “Il rinnovo di Maignan con il Milan è nella fase finale. Incontro positivo”

Il giornalista Nicolò Schira ha scritto sul social X le ultime novità di mercato sul Milan: i rossoneri vicini al rinnovo di Maignan. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Continua il calciomercato con il Milan che al momento non sembrerebbe deciso a muoversi verso altri colpi oltre all'arrivo di Fullkrug a fine dicembre. Si è parlato di un difensore, ma non ci sono nomi caldi. Si parla più dei possibili rinnovi in casa rossonera. Il giornalista Nicolò Schira parla anche del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco i suoi aggiornamenti sul social X.

"L'estensione del contratto di Mike Maignan con il Milan è nella fase finale. Contratto fino al 2031 con uno stipendio di € 7 milioni/anno (bonus facili inclusi)". Schira aggiunge dettagli molto importanti: "Incontro positivo nelle ultime ore tra i suoi agenti e Milan". Cosa manca per chiudere l'operazione del tutto? "Ultimi dettagli, ma tutte le parti coinvolte nell'accordo sono fiduciose", conclude il giornalista.

Mancherebbero quindi pochissimi dettagli per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Un passo che potrebbe essere molto importante per il presente e il futuro del club.

