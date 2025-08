Milan, Longari: 'Jashari ore decisive. Furlani è l'unico che può ...'

Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla del Milan e delle lunghissima trattativa per Ardon Jashari. Ecco le ultime novità

"Le ore decisive saranno le prossime, ovvero quelle immediatamente consecutive al ritorno di Giorgio Furlani a Milano". Gianluigi Longari, esperto di calciomercato, parla del Milan e delle lunghissima trattativa per Ardon Jashari. Ecco le ultime novità nel suo editoriale per Sportitalia: "L’Amministratore Delegato con potere di firma è di fatto l’unico che può assumersi la responsabilità di concordare con la proprietà la decisione di innalzare o riformulare ulteriormente la proposta già esposta al Club Brugge per il suo centrocampista".