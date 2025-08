Calciomercato Milan, un caso può agevolare nella corsa a Jashari

Calciomercato Milan, Ordoñez come Jashari. In rivolta contro il Bruges — Il giocatore non vuole più indossare la maglia del Bruges e, ha ricordato il 'CorSport', a quanto pare sta facendo proseliti. Joel Ordoñez, difensore centrale classe 2004 dei nerazzurri, ha comunicato al Bruges di non essere disposto a giocare ulteriormente con il club belga per non mettere a rischio il suo trasferimento all'Olympique Marsiglia.

Ufficialmente, la causa è un fastidio al bicipite femorale, ma l'allenatore del Bruges, Nicky Hayen, stenta a crederci per davvero. Prima o poi, visto l'atteggiamento dei suoi giocatori, il muro eretto dai dirigenti Bob Madou e Dévy Rigaux dovrà cadere. Jashari, nell'attesa, rifiuta tutte le altre destinazioni che non siano il Milan. Negli ultimi giorni, per esempio, avrebbe detto di 'no' a Chelsea e Bayer Leverkusen perché vuole vestire la maglia rossonera.

Lunedì a Milano summit di mercato. Attesa una decisione sul tema — Il quotidiano romano, a tal proposito, ha rivelato come, lunedì, a Milano, ci sarà un summit tra l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Per l'occasione, il Milan conta di prendere una decisione e di stabilire una deadline definitiva per Jashari.

Non è da escludere al 100%, soprattutto in caso di ripartizione differente del budget di mercato rispetto ai pensieri originari, un ultimo rilancio per chiudere questa trattativa che va avanti da metà giugno.