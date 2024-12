Milan, quanto guadagni con Kalulu? Le cifre del riscatto

Mancano sempre meno giorni al calciomercato di gennaio . I rossoneri potrebbero pensare a qualche rinforzo. Occhio anche alle cessioni, viste le voci di Tomori valla Juventus . Chi è passato in bianconero è stato l'altro ex difensore rossonero, ovvero Pierre Kalulu . Ecco tutti i dettagli e le cifre dell'operazione.

Juventus, riscatto Kalulu una formalità. Ecco quanto guadagnerà il Milan

Come ricorda ilbianconero.com, Kalulu si è mosso dal Milan per 3,3 milioni di euro, pagabili in due esercizi ma il trasferimento diventerà definitivo solo quando i bianconeri eserciteranno il diritto di riscatto, fissato a 14 milioni di euro, dilazionabili in tre esercizi. Al momento, si legge, solo una formalità che sarà ufficializzata nelle prossime settimane. Ci sono poi dei bonus, che potrebbero portare al Milan altri 3 milioni di euro, qualora il giocatore raggiungesse determinati obiettivi sportivi. Un'operazione di calciomercato che potrebbe portare nelle casse del Milan, circa 20 milioni di euro bonus inclusi. Tutta plusvalenza praticamente, visto che Kalulu arrivò al Milan per meno di un milione dal Lione B. LEGGI ANCHE: Milan, si può vincere con intelligenza: ma bisogna mettere le cose in chiaro