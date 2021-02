Milan, Ibrahimovic vuole restare per la Champions: le ultime sul rinnovo

Milan, Ibrahimovic fino al 2022: si va verso il sì al rinnovo

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha le idee chiare. Il centravanti svedese vuole rinnovare il proprio contratto per un’ulteriore stagione con il club di Via Aldo Rossi. Questo perché il suo obiettivo è quello di giocare ancora in Champions League e dimostrare, a tutti, di essere un fuoriclasse assoluto anche a 40-41 anni. In Serie A come nell’Europa che conta.

Per questo, si può leggere sul sito web ‘sportmediaset.mediaset.it’, l’impressione è che la trattativa tra Milan e Ibrahimovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022 sarà sicuramente meno complicata di quelle che, per esempio, riguardano Gianluigi ‘Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. Entrambi, come Zlatan, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il problema stipendio, per Ibrahimovic, stavolta sembra essere un aspetto secondario. O, per meglio dire, meno decisivo rispetto al desiderio di Ibra di chiudere la carriera indossando la maglia del Milan sul palcoscenico più importante per un club di calcio. Ibrahimovic sa benissimo che, in un periodo economicamente difficile per via della pandemia, non potrà chiedere la luna al Milan.

E, ha commentato 'Sport Mediaset', non ha alcuna intenzione di farlo. Attualmente percepisce 7 milioni di euro netti. Una cifra così sarà replicabile esclusivamente mediante l'inserimento di vari bonus, raggiungibili più o meno facilmente. La volontà delle parti, almeno stando a quanto detto di recente dal direttore tecnico Paolo Maldini a 'BeIn Sports', è di andare avanti insieme. Meglio, magari, se con lo Scudetto 2021 cucito sul petto.